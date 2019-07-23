500强中国公司数量首次超美 新上榜公司中国占比过半

美国《财富》杂志昨天发布2019年最新的世界500强榜单，以营收排行的500强榜单中，中国企业占据129个席位，上榜企业数量首次超过美国。

据证券时报网报道，在排名的前五强中，中国企业占据三席，中石化、中石油以及中国电网分列第二、第四和第五；榜单显示，今年，中国大公司的数量首次与美国并驾齐驱。据统计，在世界500强企业中，有129家来自中国，历史上首次超过美国 （121家）。

除了数量，“中国速度”也体现在上榜中国企业的成长性上，其中互联网公司的快速发展超出预期，对中国经济增长贡献日益明显。

报道称，尽管2019年中国入榜企业的平均销售收入、平均利润、销售收益率与净资产收益率都比去年有所提升，尤其是销售收益率和净资产收益率两个指标扭转了近年来的下行趋势；但中国企业的盈利能力没有达到世界500强的平均水平，如果与美国企业相比，则存在的差距更加明显。

此外，与世界500强横向比较，2018年，中国上榜企业平均销售收入与净资产两项指标也与世界500强上榜企业数值基本持平；与传统经济大国的上榜企业相比，上榜中国企业在销售规模和资产规模已经不输日本、英国、法国与德国企业。

在25家新上榜和重新上榜的公司榜单中，中国有13家新上榜的公司，占总数的一半以上。其中，最受媒体和大众关注的，要属排在第414位的格力电器和排在第468位的小米。

榜单发布后，小米创始人雷军一连发布两条微博，打趣道“终于有机会在一家世界500强上班了”。

从排名攀升速度来看，中国企业碧桂园成为世界500强企业中名次上升最多的，由去年的353位上升到最新的177位，排名上升176位。

排名攀升最多的前十家企业中，除碧桂园之外，还包括五家中国企业，分别是排名上升118位的阿里巴巴、上升96位的阳光龙净、上升94位的腾讯、上升94位的苏宁易购和上升92位的中国恒大。

