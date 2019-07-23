北汽集团宣布已持有奔驰母公司戴姆勒5%股份

北京汽车集团有限公司（简称“北汽集团”）今天宣布，为加强双方长期战略合作，投资戴姆勒股份公司，目前持有戴姆勒股份公司5%股份。自2013年起，戴姆勒也在北汽集团旗下香港上市公司北京汽车股份有限公司持有股份，并拥有董事会席位。

据澎湃新闻报道，北汽集团党委书记、董事长徐和谊表示：“北汽集团与戴姆勒秉承互信、互惠原则，已有十余年的合作历史，业绩卓著。通过对戴姆勒投资加深双方合作伙伴关系，也一直是北汽集团的意愿。投资戴姆勒公司将增强我们与戴姆勒公司管理与企业战略的协同及支持。北汽集团与戴姆勒的合作伙伴关系是中德合作的绝佳范例，也是两国公司间合作的典范。”

北汽的入股意味着，戴姆勒已经拥有了两大中资车企的入股。

报道称，2018年2月，吉利集团有限公司（由李书福拥有、浙江吉利控股集团有限公司管理）正式宣布，已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份。吉利成为了戴姆勒集团最大的股东。

北汽集团是中国骨干汽车集团之一。北汽集团同时也是中国领先的新能源汽车生产商。在2018财年，北汽集团收入达620亿欧元（946亿新元）。北汽集团各分支与合资企业累计全球销量达240万辆，雇员12.7万名。在2019年财富全球500强排名中，北汽集团排名第129位。

