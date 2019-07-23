越南强化查处伪造原产国问题 防中国等迂回出口

中美贸易战以来，中国的生产转移导致越南对美出口激增。有鉴于此，越南将加强违规标示的取缔，以防止中国等国的进口产品经由越南流向第三国的“迂回出口”。

据日经中文网23日的报道，越南的对美贸易顺差1月至5月达到216亿美元（294.52亿新币），比上年同期激增逾四成。越南政府最近开始拟定防止迂回出口的法令。当地媒体截至7月上旬相继进行了报道。

越南强化查处违规标识的开端，是6月曝光的新兴家电企业“Asanzo”的原产国标识伪造问题。

当地报道显示，Asanzo进口中国制造的接近完成的产品，在越南的工厂进行零部件安装等简单的加工之后，作为“越南制造”在越南国内销售。据称，该工厂劳动者最为重要的工作是撕掉贴在液晶面板上的“中国制造”的标签。

越南国家统计局长阮碧林(Nguyen Bich Lam)针对Asanzo的情况指出，类似情况在越南已经常态化。

而这种进口产品正在迂回出口。越南海防市在5月查处了中国制造的鞋作为越南制造而出口的案件。

美国总统特朗普6月暗示，若越南不取缔迂回出口，或将面临和中国一样的惩罚性关税。

7月2日，美国将“越南制造”出口美国的一部分钢铁产品认定为迂回出口，决定最多征收456％的关税。虽然该钢铁产品并非中国大陆制造，但这显示出美国将以严厉态度对待来自越南的迂回出口。