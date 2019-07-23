李鹏之子李小鹏7月22日出席交通部活动

中国前国家总理李鹏之子、交通运输部部长李小鹏于7月22日现身中共交通运输部党组举行的党建活动，引发关注。

据多维新闻网报道，中国交通运输部旗下官网“中国交通新闻网”于7月22日晚18时刊登上述消息。报道指，中共交通运输部党组举行“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

中共交通运输部党组书记杨传堂、部党组副书记李小鹏、党组成员宋福龙、戴东昌、刘小明、王志清均现身。

在杨传堂之后，参加会议的李小鹏亦做发言，强调要以“习思想”为指导，进一步提高政治站位，提高综合交通运输网络效率、加强安全生产、取消高速公路省界收费站工作等。

李小鹏系中共政治局前常委、前国家总理李鹏与夫人朱琳的长子。作为政治人物，李小鹏以敬培末座的得票数当选中共十八届候补委员，十九届中央委员。 他曾长期担任中国华能集团和华能国际的高管，被称为“亚洲电王”。后由商入仕，出任中共山西省委副书记、省长，现任中国交通运输部部长。

李鹏，1928年生，系中国共产党及中华人民共和国前主要领导人之一。中共第十三至十五届中共政治局常委，曾先后任电力工业部部长、国家副总理、总理和全国人大常委会委员长等职务。

