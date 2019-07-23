中国工信部：制造业外迁规模不大 整体影响可控

中国工业和信息化部副部长辛国斌23日表示，部分外资企业和国内加工制造业企业撤出中国市场，从掌握情况看，外迁规模不大，基本以中低端企业为主，影响总体可控。

据中新社报道，辛国斌在中国国务院新闻办公室举行的发布会上说，这些企业受市场、成本、经济等因素影响，寻找成本更低的国家寻求投资发展机会，是企业正常经营行为，“没有必要大惊小怪”。

他表示，从目前掌握的情况看，制造业外迁规模不大，基本上以中低端企业为主。对中国经济增长、产业升级、劳动力、就业方面的影响总体可控。

辛国斌表示，中国拥有庞大的国内市场、完整的产业体系，尤其是新技术应用等新优势，仍然是目前世界上最有魅力的投资热土。

数据显示，自2008年以来，中国利用外资一直居全球前三位，连续25年居发展中国家首位，利用外资的结构也在不断优化。

辛国斌说，“近期有外媒报道，一些已经外迁的企业因各种原因又纷纷流回到中国，这些都充分说明了中国依然是全球最具竞争力的投资目的地之一。”

对外企撤出中国市场，《日经新闻》曾在7月18日报道称，受中美贸易摩擦影响，包括苹果、任天堂在内的逾50家跨国企业表明或者正在讨论转移生产基地。仍处在讨论阶段的情况很多，大部分企业预计保留中国的生产基地，同时将成为关税对象的对美业务转移至海外。