中国外交部：奉劝美国趁早收回在香港伸出的黑手

针对记者提问美国国务院发言人称希望各方保持克制，不使用暴力，并再次敦促香港政府尊重言论和集会自由，中国外交部发言人华春莹回应说，香港是中国的香港，中国绝不会容忍任何外国势力插手香港事务，更不会容许任何外国势力来搞乱香港。“我们奉劝美国趁早收回他们在香港伸出的黑手”。

据澎湃新闻报道，华春莹今天在例行记者会上说，对于这几天在香港发生的极端暴力事件，国务院港澳办、香港中联办和香港特区政府都已经做出了明确的回应。她称美国督促香港政府尊重言论和集会自由，但目前发展的事态绝不是什么言论和集会自由的问题，而是极端违法暴力行为的问题，不仅直接冲击了香港的法制根基，违反了基本法和香港本地的法律，而且严重挑战了“一国两制”的底线。

华春莹强调，中央政府支持特区政府依法有序施政，支持警方依法严惩违法暴力行为，维护香港的社会稳定。

她还指出，近期也有不少包括香港本地的媒体披露除了一些情况，可以明显看出有外国势力在背后操纵、策划甚至组织实施有关行动的迹象。她也质疑美国官员能否向世界诚实地回答，美国在近期香港的事态当中扮演了怎样的角色，它到底意欲何为？

华春莹措辞强烈地称：“美国再没有自知之明，他应该清楚一点，香港是中国的香港，中国绝不会容忍任何外国势力插手香港事务，更不会容许任何外国势力来搞乱香港。我们奉劝美国趁早收回他们在香港伸出的黑手。”