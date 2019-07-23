何君尧被指支持元朗“白衣人”行动 网传其双亲墓碑今被破坏　

香港媒体透露，日前卷入元朗袭击事件漩涡的建制派立法会议员何君尧，其位于荃湾、屯门及天水围的办事处今昨两天都分别被市民包围抗议；同时，网上今天更流传疑似何君尧双亲的坟墓被破坏的照片。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》等报道，据网传照片显示，疑是何君尧双亲的墓碑倒下，被人用黑色喷漆涂污，写上粗口。此外，墓碑后方墙上还写有“官黑勾结”等字句。

香港前天（21日）举行的反修订《逃犯条例》大游行，最终演变成部分示威者冲击中联办；元朗地铁站则在差不多同一时间发生怀疑黑社会分子“白衣人”用棍追打反修例的市民事件。

据报道，网上流出短片，显示何君尧当晚在元朗与白衣人“握手”，引发许多网友对他有份参与计划的猜测。虽然何君尧否认与袭击事件有关，但网上仍然有人号召包围其位于荃湾的办事处。

昨天约中午3时，一群示威者到何君尧位于荃湾的办事处进行破坏，约持续两个小时，警方未到场阻止；有网民今午再发起行动，到何君尧的天水围办事处抗议，但警员到场后示威者即离去；有示威者今午3时许再到何君尧位于屯门的办事处抗议，不过该办事处在示威者抵达前已关门。



另一方面，也有网民昨天在白宫网站“We The People”发起联署，指何君尧曾说过反修订《逃犯条例》的示威者应被打，因此要求美国政府禁止何君尧一家入境美国、获得公民身份和签证。据悉该联署已取得超过10万人联署。

白宫会否回应仍然拭目以待，不过何君尧今天在港台电视大楼外被市民质问时，则表示自己没有美国籍，也没有申请美国籍。