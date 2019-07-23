易纲称若美国降息中国将视实际情况而定 现在利率水平合适

美联储降息将至，中国央行行长易纲对此说，去年美国加息，中国没有跟随；现在美国降息，中国也要看自己的实际情况而定，总体来说，中国现在的利率水平是合适的。

据路透社报道，中国财经媒体《财新》今天引述易纲接受其专访时称，“降息主要是应对通缩危险，但现在中国物价走势温和，因为猪瘟等因素，5月、6月CPI（居民消费价格指数）都到2.7%了，所以现在的利率水平是合适的，可以说接近黄金水平，即舒适水平。”

针对利率并轨改革的主要思路，他强调，存贷款利率要分开走，存款基准利率仍将保留相当长的时间，以免出现存款大战；贷款利率定价机制要进一步改革，贷款基准利率淡出，由市场化报价利率来取代贷款基准利率，同时参考中期借贷便利（MLF）等一系列市场化利率。

而对用降准来扩大货币供给、降低企业实际融资成本的猜测，易纲也表示，目前“三档两优”的准备金率结构，其政策导向也是鼓励银行多向中小微企业提供融资。

如何通过贷款利率市场化改革，实现降低小微企业实际融资成本的目标？易纲解释，虽然央行对贷款利率的上下限都放开了，但由于此前对贷款利率有过基准利率0.9倍的下限，而贷款基准利率维持在4.35%已经四年没变，目前这个3.915%（4.35%×0.9倍）的下限就成为大行实际贷款利率的下限。

“现在想通过贷款利率的改革加大竞争后，打开这个下限，贷款利率可以更低，如果大行觉得给大企业的贷款利率太低不赚钱了，大企业可以更多转向发债，而大行也可以更多探索向中小企业提供贷款。”他说。

中国国务院6月下旬常务会议表示，深化利率市场化改革，完善商业银行贷款市场报价利率机制，更好发挥贷款市场报价利率在实际利率形成中的引导作用，推动银行降低贷款附加费用，确保小微企业融资成本下降。