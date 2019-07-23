中国前总理、全国人大前委员长李鹏7月22日23时11分逝世，享年91岁。中国官方高度评价李鹏的一生，称他的逝世是“党和国家的重大损失”。

但官方今晚近7点才发布李鹏去世的消息，引发外界关注。

李鹏曾担任11年总理、五年全国人大委员长。在1987年至1998年担任总理期间，李鹏经历了1989年六四风波、兴建三峡大坝等重大事件，有关争议至今仍未平息。

中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协在昨天发布的讣告中说：“1989年春夏之交的政治风波中，在以邓小平同志为代表的老一辈无产阶级革命家坚决支持下，李鹏同志旗帜鲜明，和中央政治局大多数同志一道，采取果断措施制止动乱，平息反革命暴乱，稳定了国内局势，在这场关系党和国家前途命运的重大斗争中发挥了重要作用。”

分析人士指出，这是官方首次公开评价李鹏在平息六四风波中发挥的作用，过去20多年，官方很少主动谈到六四事件。官方借悼念李鹏的机会，重申六四事件是一场关系党和国家命运的重大斗争，重申当年采取戒严等果断措施制止动乱，平息反革命暴乱，稳定了国内局势，表明官方对六四事件“暴乱”的定性并未改变。

讣告称，李鹏是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，杰出的无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人”，他的一生“是革命的一生、战斗的一生、光辉的一生”。

讣告强调，李鹏退休后，“坚决拥护和支持以胡锦涛同志为总书记的党中央，坚决拥护和支持以习近平同志为核心的党中央，关心中国特色社会主义伟大事业，坚定支持党风廉政建设和反腐败斗争。”

1997年中国最高领导人邓小平逝世后，官方依照丧事从简的原则，不再为逝世的领导人举行追悼大会，而是改为遗体告别仪式。预计官方将在几天内为李鹏举行遗体告别仪式。

今天下午，有关李鹏去世的消息开始在网络上传播，但官方迟至昨天傍晚才证实这一消息。1997年2月19日晚邓小平逝世后，官媒新华社很快就发布了消息。即使是中共开国领袖毛泽东1976年9月9日凌晨逝世后，官方也在当天下午就发布了讣告。因此，官方这次延迟发布李鹏逝世的消息，颇受外界关注。

分析人士认为，官方推迟发布消息可能是因为有关方面在如何评价李鹏，比如是否提及他在六四事件中表现等问题上仍有不同意见。

李鹏1928年10月生于上海，其父亲李硕勋是中共早期领导人之一，母亲赵君陶也是中共干部。1931年，李硕勋在海南岛被国民政府判处死刑，李鹏从此成为烈士后代。他在成长过程中受到中共领导人周恩来、邓颖超夫妇的多方照顾。

李鹏毕业于前苏联莫斯科动力学院水力发电系。1955年回国后，李鹏先后担任丰满发电厂总工程师、阜新发电厂厂长、北京电业管理局局长等职务。1979年，李鹏出任电力工业部副部长、1983年出任国务院副总理，1985年出任中共政治局委员，1987年至1998年任中共政治局常委、国务院代总理、总理，1998年任全国人大委员长，2003年退休。

李鹏退休后发表一系列著述，其中包括《众志绘宏图：李鹏三峡日记》，《起步到发展：李鹏核电日记》，《立法与监督：李鹏人大日记》，《市场与调控：李鹏经济日记》、《李鹏回忆录（1928-1983）》等等。

李鹏与夫人朱琳有三个子女，长子李小鹏现任交通运输部部长，女儿李小琳曾任全国政协委员、大唐集团副总经理，现任丝路规划研究中心常务副理事长、陶行知国际教育基金管理委员会主席。