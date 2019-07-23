中国官方高度评价李鹏的一生

1990年8月，新加坡与中国正式建交前，担任中国总理的李鹏曾在时任外交部长钱其琛和对外经济贸易部部长郑拓彬的陪同下访问新加坡三天，并与建国总理李光耀就两国建交的议题进行讨论。图为1990年8月12日，李光耀在总统府设宴款待李鹏，参加宴会的有时任第一副总理吴作栋（左二）和贸工部长李显龙准将（左一）等。 （档案照片）

中国前总理、全国人大前委员长李鹏7月22日23时11分逝世，享年91岁。中国官方高度评价李鹏的一生，称他的逝世是“党和国家的重大损失”。

但官方今晚近7点才发布李鹏去世的消息，引发外界关注。

李鹏曾担任11年总理、五年全国人大委员长。在1987年至1998年担任总理期间，李鹏经历了1989年六四风波、兴建三峡大坝等重大事件，有关争议至今仍未平息。

中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协在昨天发布的讣告中说：“1989年春夏之交的政治风波中，在以邓小平同志为代表的老一辈无产阶级革命家坚决支持下，李鹏同志旗帜鲜明，和中央政治局大多数同志一道，采取果断措施制止动乱，平息反革命暴乱，稳定了国内局势，在这场关系党和国家前途命运的重大斗争中发挥了重要作用。”

分析人士指出，这是官方首次公开评价李鹏在平息六四风波中发挥的作用，过去20多年，官方很少主动谈到六四事件。官方借悼念李鹏的机会，重申六四事件是一场关系党和国家命运的重大斗争，重申当年采取戒严等果断措施制止动乱，平息反革命暴乱，稳定了国内局势，表明官方对六四事件“暴乱”的定性并未改变。

讣告称，李鹏是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，杰出的无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人”，他的一生“是革命的一生、战斗的一生、光辉的一生”。

讣告强调，李鹏退休后，“坚决拥护和支持以胡锦涛同志为总书记的党中央，坚决拥护和支持以习近平同志为核心的党中央，关心中国特色社会主义伟大事业，坚定支持党风廉政建设和反腐败斗争。”

1997年中国最高领导人邓小平逝世后，官方依照丧事从简的原则，不再为逝世的领导人举行追悼大会，而是改为遗体告别仪式。预计官方将在几天内为李鹏举行遗体告别仪式。

今天下午，有关李鹏去世的消息开始在网络上传播，但官方迟至昨天傍晚才证实这一消息。1997年2月19日晚邓小平逝世后，官媒新华社很快就发布了消息。即使是中共开国领袖毛泽东1976年9月9日凌晨逝世后，官方也在当天下午就发布了讣告。因此，官方这次延迟发布李鹏逝世的消息，颇受外界关注。

分析人士认为，官方推迟发布消息可能是因为有关方面在如何评价李鹏，比如是否提及他在六四事件中表现等问题上仍有不同意见。

李鹏1928年10月生于上海，其父亲李硕勋是中共早期领导人之一，母亲赵君陶也是中共干部。1931年，李硕勋在海南岛被国民政府判处死刑，李鹏从此成为烈士后代。他在成长过程中受到中共领导人周恩来、邓颖超夫妇的多方照顾。

李鹏毕业于前苏联莫斯科动力学院水力发电系。1955年回国后，李鹏先后担任丰满发电厂总工程师、阜新发电厂厂长、北京电业管理局局长等职务。1979年，李鹏出任电力工业部副部长、1983年出任国务院副总理，1985年出任中共政治局委员，1987年至1998年任中共政治局常委、国务院代总理、总理，1998年任全国人大委员长，2003年退休。

李鹏退休后发表一系列著述，其中包括《众志绘宏图：李鹏三峡日记》，《起步到发展：李鹏核电日记》，《立法与监督：李鹏人大日记》，《市场与调控：李鹏经济日记》、《李鹏回忆录（1928-1983）》等等。

李鹏与夫人朱琳有三个子女，长子李小鹏现任交通运输部部长，女儿李小琳曾任全国政协委员、大唐集团副总经理，现任丝路规划研究中心常务副理事长、陶行知国际教育基金管理委员会主席。

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