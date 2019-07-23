亚洲花式滑冰赛事 台湾主办权被取消

2019年亚洲国际花式滑冰经典赛台北站原订10月30日在台北举办，然而国际滑冰总会（ISU）22日晚临时通知，取消台湾的主办权。

据联合新闻网报道，台湾过去多次举办四大洲花式滑冰锦标赛，对于举办类似比赛并不陌生，今年则是首次争取到亚洲国际花式滑冰经典赛主办权，没想到ISU临时一封来函，竟突然撤销台湾的主办权。

中华民国滑冰协会今天（23日）在官网上发布紧急公告，表示协会昨晚9时收到ISU来函，其中提到因国际情势关系，台湾目前不适合办理国际滑冰赛事，因此ISU理事会决议取消台北10月30日至11月3日主办的亚洲经典赛。

ISU理事会决议，亚洲国际花式滑冰经典赛台北站取消后，改由香港协会接手举办，比赛日期维持在10月30日至11月3日，而比赛地点则改到东莞举行。

中华滑冰协会晚间弥漫一股低气压，工作人员低调不愿多谈，仅表示一切就依照协会官网上公布消息为准，对于筹备进度等相关问题，则表示一切依照进度在执行，目前他们忙著处理后续事宜。

这不是近来台湾首次主办国际赛事“被取消”，原订今年8月在台中举办的东亚青年运动会，去年就曾遭中国大陆打压后被撤销主办权。