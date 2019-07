香港政府修订《逃犯条例》引起极大争议,爱尔兰外交及贸易部(Department of Foreign Affairs and Trade)上周二(16日)更新旅游警示,香港及澳门的旅游安全级别显示为“高度警戒”(High degree of caution)级别,并呼吁爱尔兰民众避免前往金钟等地。

根据爱尔兰外交部官网内容,警告爱尔兰公民若有计划前往港澳旅游,应该提高警惕,先向爱尔兰当局登记资料以便紧急情况下能立即联络,并购买旅游保险。

旅游警告指出香港最近因为《逃犯条例》争议导致多场大型游行,并预计香港将持续出现示威活动,导致城市大部分地区被封锁及影响交通。爱尔兰外交部表示,虽然示威大致上和平,但有少数示威者与警方爆发冲突,警方需要以催泪烟、胡椒喷雾和橡胶子弹驱散来维持秩序,并呼吁公民避免前往金钟一带。