库德洛称对美中贸易谈判和中国采购美农产品满怀希望

白宫国家经济委员会主任库德洛周二表示，美国高层官员将前往中国，就重启陷入僵局的贸易谈判进行面对面会谈，这是一个好迹象，他预计北京方面将很快开始购买美国农产品。

据路透社报道，美国贸易代表莱特希泽和财长努钦在最近与中国谈判牵头人的电话中强调，北京有必要兑现购买更多美国农产品的承诺。

“在我看来，看起来会去访问中国，我们希望，我们强烈希望，中国将很快开始购买农产品，首先这是整体协议的一部分，第二作为一个友善的姿态，”库德洛在白宫告诉记者。

美国总统特朗普上个月在与中国国家主席习近平会晤时同意，在恢复谈判的同时，暂缓对剩余的3,000亿美元中国进口商品征收关税。库德洛表示，预计中国将以购买农产品作为回报的情况尚未发生，但这种情况可能很快就会改变。

“我们还没有得到这方面的保证，但如果我们看到很多有关这方面的积极消息，我不会感到惊讶，”他说:“我满怀希望。”

世界上最大的两个经济体一直在寻求启动陷入停滞的谈判，以结束持续一年的贸易战。美国和中国高层官员进行了电话交谈，但没有公布美国官员访问北京的日期。

特朗普周二表示，中国正在向美国支付“数十亿美元”，并吹嘘美国政府向遭受贸易战打击的农民提供的帮助。

他在华盛顿的一次活动中表示:“我们将看看是否与中国达成协议。”

国际货币基金组织(IMF)周二下调了对今明两年全球经济增长的预期，并警告说，美中之间更多的关税、汽车关税或无序的英国退欧可能会进一步放缓增长，削弱投资，扰乱供应链。此外，IMF还将2019年全球贸易增长预期下调0.9个百分点，至2.5%。