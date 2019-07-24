阿里巴巴开放美国小型企业商品上架销售 力助拓展全球业务

中国电子商务巨擘阿里巴巴周二表示，即日起将允许美国小型企业将商品在其网站上架销售，藉此打进企业对企业（C2C）的电子商务市场，并力抗来自亚马逊等对手的激烈竞争。

据路透社报道，此前美国企业只能够在阿里巴巴网站购物，无法销售商品。

阿里巴巴网站上约有三分之一的买家是位于美国。有超过95%卖家则是来自中国。这项计划将为美国商家开启包括印度、巴西及加拿大等地的市场。美国商家也将能够对其他位于美国的企业进行贩售。

阿里巴巴努力开发美国小型企业业务之际，正值该公司面临电子商务营收成长微弱的时刻，而美国和中国的贸易争端，以及来自拼多多(PDD.O)等对手的竞争加剧，更令其电商营收受到威胁。

阿里巴巴希望能够藉此赢得美国国内业务，因其市集平台提供中小企业在全球做生意的能力。阿里巴巴强调有意争取制造商、批发商及经销商的业务。

上月阿里巴巴的天猫推出了面向商户的英文版网站，希望在未来三年将平台上的国际品牌数量翻倍至40,000。

其竞争对手亚马逊，除了自营业务之外，也允许第三方商户在其网站上出售商品。商户可以把商品储存在亚马逊的仓库，也可以直接邮寄给客户。

根据美国国际贸易委员会，B2B(企业对企业)电商市场的估值为23.9万亿美元，B2C(企业对消费者)电商市场的估值为3.8万亿美元。

阿里巴巴表示，除了营销和广告成本之外，美国卖家需要支付大约2,000美元会员费，使他们在Alibaba.com的网上商店运营起来。

“你必须竞争、表现得像一家跨国公司，但过去却没有相应的工具或技术来这么做，”阿里巴巴北美B2B业务主管John Caplan对路透表示。

Caplan说，美国是阿里巴巴打算实现供应国际化的第一个市场，不过阿里巴巴“对其他市场也有明确的策略”