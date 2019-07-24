中国国防白皮书：反分裂斗争形势“更加严峻” 台独是“死路一条”

中国政府今日（24日）发布《新时代的中国国防》白皮书，其中指出目前中国反分裂斗争“更严峻”。国防部发言人吴谦大校更是点名批评民进党“在台独路上越走越远”，直言不允许任何人以任何形式分裂中国。

在白皮书的新闻发布会上有媒体提问时指出，此次发布的白皮书与过往相比，在安全形势判断部分有比较大的变化，在国家安全领域风险这部分，明确提出“反分裂斗争形势更加严峻”，这在过去只是点到，并没有明确列出来安全威胁具体有什么。

对此，吴谦回应指该论述的依据只有事实，并批评目前在台湾执政的民进党自上台以来顽固坚持台独立场，拒不承认九二共识，“对内推行渐进台独，对外企图挟洋自重，在分裂的道路上越走越远”。

吴谦强调，通过白皮书想传达的信号就是“搞台独就是死路一条，中国一点也不能少”。他补充，中国愿意“尽最大努力争取和平统一的前景”，但决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国领土分裂出去。

台湾将在2020年举行总统选举。寻求连任的蔡英文与民进党视两岸议题为拉抬选情的实用策略，在两岸问题上多次与北京争锋相对。

十八大以来首部综合型国防白皮书

据新华社报道，本次发布的白皮书约2.7万字，分为国际安全形势、新时代中国防御性国防政策、履行新时代军队使命任务、改革中的中国国防和军队、合理适度的国防开支、积极服务构建人类命运共同体六个章节。

这也是自1998年以来中国政府发表的第10部白皮书及中国十八大以来发表的首部综合型国防白皮书。

白皮书也指出，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，是新时代中国国防的根本目标；坚持永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围是中国国防的鲜明特征。

中国国防部发言人吴谦大校在发布会上表示，目前天下“并不太平”，但促和平，谋稳定，求发展已成为国际社会的普遍诉求，和平力量的上升远远超过战争力量。

白皮书也形容中国国家安全形势总体稳定，但面临着多元复杂的安全挑战，特别是反分裂斗争形势更加严峻。

中国军队四大战略支撑任务

同时，白皮书也明确列出中国军队的四大战略支撑任务，分别是巩固中国共产党领导和社会主义制度、捍卫国家主权统一与领土完整、维护国家海外利益，及促进世界和平与发展。

此外，白皮书也首次将中国国防费与位居世界前列的国家进行国际比较，并从三个维度说明中国国防费用增长的合理性以及适度性。书中强调中国国防开支与维护国家主权、安全和发展利益、履行大国国际责任义务、及与自身建设发展的三大保障需求相比，还有较大差距，因此表示中国国防开支将与国家经济发展水平协调，继续保持适度稳定增长。

此外，白皮书还专门辟出章节，介绍中国在坚定维护联合国宪章宗旨和原则、推动构建新型安全伙伴关系、推动构建地区安全合作架构、妥善处理领土问题和海洋划界争端、积极提供国际公共安全产品等方面的具体实践。

白皮书强调，中国军队忠实践行人类命运共同体理念，积极履行大国军队国际责任，全面推进新时代国际军事合作，努力为建设持久和平、普遍安全的美好世界作贡献。