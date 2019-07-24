中国央行行长：中国当前利率水平合适 美联储料将宽松政策

中国央行行长表示，中国目前的利率处于适当水平，央行将根据国内情况做出利率决策。

财新网周二发表了对中国央行行长易纲的采访，称去年中国没有跟随美联储加息，而现在美联储可能降息，中国央行还将继续“看自己的实际情况而定”。

“降息主要是应对通缩危险，但现在中国物价走势温和”， 居民消费价格同比上涨2.7%。易纲表示，“所以现在的利率水平是合适的，可以说接近黄金水平，即舒适水平。”

易纲的评论表明，即使经济放缓，决策层目前仍对定向刺激措施感到满意。易纲指向了期待已久的利率框架改革，而非直接下调基准利率不同。利率改革可能有助于降低实体经济的借贷成本。

易纲称，在改革中，贷款基准利率淡出，由市场化报价利率来取代贷款基准利率。他说，贷款基准利率将参考更多市场化利率，例如中国人民银行向金融机构提供的中期借贷便利(MLF)。週二，中国人民银行继续向银行提供廉价流动性的战略，以便向经济体系提供现金。中央银行开展定向中期借贷便利（TMLF）操作2977亿元人民币（430亿美元），利率为3.15％，并开展中期借贷便利（MLF）操作2000亿元，利率为3.30％。

单独来说，这些措施可能不足以稳定经济。在第二季度，中国经济放缓至1992年开始公布季度数据以 来的最弱水平，因为与美国的贸易僵局持续，但月度指标显示6月有所改善。

海通证券公司分析师姜超 表示，自去年以来货币政策变得更加宽松，但未能有效地大幅降低实际借贷成本，凸显当前利率改革的紧迫性。