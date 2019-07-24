中国国防白皮书：首次写入解放军主战装备型号

中国政府今天（24日）发布《新时代的中国国防》白皮书，其中首次写入解放军海陆空三军及火箭军的主战装备型号，包括15式坦克、052D驱逐舰，歼-20战斗机、 东风-26中远程弹道导弹。

综合《环球时报》、新浪军事等媒体，白皮书表示，解放军将“加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。”

有分析称，能作为各军种的代表武器装备写入国防白皮书可以看出这些装备不仅已经大批量入列，并且已经形成战斗力，并全面开展实战化训练。此外，从公开报道中可以总结出，这些主战装备均属于中国自主创新，在整体设计以及相关新技术上处于全球领先水准。

此外，在反恐领域，白皮书也提及中国武警部队2014年以来协助新疆维吾尔自治区政府打掉暴力恐怖团伙1,588个，抓获暴力恐怖人员12,995人。

白皮书表示，中国坚决反对一切形式的恐怖主义、极端主义。武警部队执行重要目标守卫警戒、现场警卫，要道设卡和城市武装巡逻等任务，协同国家机关依法参加执法行动，打击违法犯罪团伙和恐怖主义活动，积极参与社会面防控，着力防范和处置各类危害国家政治安全、社会秩序的隐患，为“平安中国”建设作出重要贡献。