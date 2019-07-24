中国金融智库：下半年中国货币政策应以保持温和通胀为首要目标

中国金融四十人论坛（CF40）最新发布报告称，下半年中国经济下行压力犹存，货币政策应以保持温和通胀为首要目标，专项债远不足以支持基建需要，需加大对公益和准公益类项目建设的政府融资安排；汇率自由浮动或者宽幅区间内的自由浮动是当前较理想选择，如不能实现，可将在一个特定时期内钉住与经济基本面基本一致的汇率作为权宜之计。

据路透社报道，CF40今日（24日）发布该论坛高级研究员张斌等撰写的2019年第二季度宏观政策报告。报告称，在中美贸易争端背景下，中国做好自己需要立足于四方面工作：财政和货币政策保持总需求稳定；降低进口有效税率；找到与中美贸易谈判平行的工作抓手推进对外开放；加快推进服务业的对外和对内市场开放。

报告建议应充分发挥浮动汇率对宏观经济的自动稳定器作用，给货币政策独立性留下空间。

具体操作中，是在当前人民币汇率中间价的定价公式中淡化或者抹去篮子货币因子，仅在汇率波动达到上下限的时候才引入逆周期因子。

“有一种普遍的担心是货币贬值会引发信心不稳定和资本流出，这是一种误解，没有区分贬值和贬值预期。”张斌在CF40媒体交流会上称，货币贬值自发地平衡了外汇市场供求，货币政策无需卖出外汇以维持既定汇率水平，货币政策保持了相对独立性，为提升国内宏观经济留下了政策空间。

他并指出，另有一种担心是市场供求决定下的人民币汇率会过度贬值，基于国际经验来看，出现这种情况的概率非常低。

“最糟糕的情景是持续的渐进贬值或者渐进升值，需要在人民币汇率形成机制设计上杜绝这一点。”

中国外部经济仍在探底过程当中，未来难有起色，频繁的国际贸易和投资争端给全球经济下行再添风险；内部需求孱弱，广义信贷上半年虽然经历了反弹但仍在低位，不足以支撑温和通胀水平，且未来面临进一步下行压力。

房地产下行周期对经济的拖累更加明显，基建投资面临着资金来源和投资积极性的双重困扰；如果再遭遇中美贸易谈判或者金融市场的负面消息，经济信心更加堪忧。

CF40成员、长江证券首席经济学家伍戈在会上并指出，展望未来，为弥补基建融资缺口，诸如专项债扩容、债务置换等创新值得期待。不过，鉴于债务杠杆的约束，基建发力更多是为防止短期经济失速进行的托底。

至于即将召开的中央政治局会议，他分析，既不会像去年完全去掉“去杠杆”三个字，也不会像今年上半年特别是一季度那么强调收紧，“我相信应该是折中”。在稳增长和去杠杆之间，着力点会边际向稳增长倾斜。

在中美贸易争端背景下，报告认为，货币政策应以保持 2.5-3%的温和通胀为首要目标，通胀指标以核心CPI和PPI的加权值为宜。

财政政策方面，报告称，广义政府活动相关的广义信贷增量占据全社会广义信贷增长的一半，成为短期内宏观经济稳定的压舱石，要避免广义政府债务大起大落。专项债远不足以支持基建需要，需要加大针对公益和准公益类项目建设的政府融资安排。

优化财政支出结构，需要增加消费者补贴，减少生产者补贴；增韧性需要尽快出台地方政府隐性债务综合治理方案，要划清政府和市场边界，多管齐下处理地方政府隐性债务存量。

在开放政策上，报告建议降低进口关税，避免有效进口税率上升；坚持在多边框架内解决国际争端，积极推动WTO改革，积极参与CPTPP区域经济合作机制，以此作为中美贸易争端谈判平行的对外开放工作抓手。

此外，对内部和外部的服务业市场开放，加强中高端服务的国际竞争力，奠定国际收支基本面的可持续格局。