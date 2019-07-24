中美并驾齐驱 火箭发射创34年来新高

美国阿波罗11号登上月球到7月20日迎来50年，经日本与英国媒体调查，去年世界的火箭发射数为128枚，创出了自冷战时期的1984年以来，时隔34年的最高水平。其背景是应该被称为“数据资金（data money）”的民间资金的大量流入。与超级大国竞相弘扬国威的20世纪相比，目前的状况明显改变，新的太空开发竞争正在展开。

日经自主统计了主要国家的航空航天当局和民营企业的公开数据。调查了前苏联发射世界首颗人造卫星“斯普特尼克1号（Sputnik-1）”的1957年以后的太空开发状况。

统计显示，世界火箭发射数量自苏联解体的1991年以后持续低迷。但到2018年达到128枚，比上年增加近40%。创出美国航天飞机全盛期的1984年（129枚）以来的最多，甚至超越了阿波罗11号登上月球的1969年（125枚）。

从2018年的火箭发射数来看，美国为43枚，排在首位。虽然远远超过在二战后与自身争夺霸权的俄罗斯（20枚），但是和数量比上年翻一番的中国（43枚）并列。中国在科学技术上也在迅速追赶的局面日趋突出。

力争打造“航天强国”的中国向大型火箭和侦察卫星投入巨额的国家预算，另一方面，21世纪的美国却缺乏余力，依赖的是“民间力量”。2018年美国SpaceX等民营企业占发射量的50%。人造卫星创造的庞大数据资源、以及为追求数据而不断涌入的投资资金成为太空开拓的主角。

“希望购买铜价的分析数据”，美国RS Metrics在6月不断收到大宗商品交易员的需求。这是因为南美智利的巨大铜矿山发生大规模罢工，预计生产减少导致价格上升。

该公司通过附近的冶炼厂和加工工厂的卫星图像，监测室外的待供货铜产品的动向，表示“库存没有变化。价格不会上涨”，结果预测准确。

预测数据的开发也得到推进。通过海面的涌起发现鱼群、通过油罐影子长度推测储备量等技术就是一个例子。从太空探测中国5000个地点的生产动向的美国SpaceKnow拥有众多投资公司客户。

此外，用途也扩大至农渔业、灾害保险和自动驾驶。美国商务部部长罗斯表示期待称“世界的太空产业将在今后20年里增至如今的2.5倍，达到1万亿美元规模”。课题是民间资金的流入在多大程度上持续。

现在的美国太空产业市场有四分之三由民间支持，与几乎全是政府需求的冷战期完全变样。科学家团体的调查显示，在商用小型卫星的部署数量上，美国2018年为124颗，占世界的70%，但实际情况是依赖民间的一面突出。

关于新的登月计划，美国政府预算最多为1300亿美元，考虑到通货膨胀因素，仅为阿波罗计划的60%。到定为目标的2024年，预计世界火箭发射数将超过150枚，超过创出历史新高的1967年（143枚）。但很难想象美国政府成为主角的情况。

在印度和以色列等国也在迅速追赶的背景下，美国将维持依赖数据资金的太空开发。如果不能持续获取收益，接下来的50年将无从谈起。