香港民阵向多国驻港领馆致信 促发布旅游警告

元朗上周日发生白衣人士暴力袭击市民及西铁乘客案件，造成45人受伤。负责组织反修订《逃犯条例》游行的民阵认为事件属于“恐怖袭击”，表示已经向61间驻港总领事馆和欧盟香港办事处致函，呼吁各国领事正式要求特区政府，承诺保障居港国民的人身及财产安全；并向国民发出旅游警示，避免国民成为受害者。

据《星岛日报》报道，民阵指责暴徒有组织、公然无差别地攻击平民、制造社会恐慌，阻吓市民行使言论自由和表达自由的权利，威胁平民人身和财产安全，严重损害法治。在文明社会，根本无异恐怖袭击。

民阵批评，特区政府面对元朗的“恐袭事件”，将同日在港岛区的和平示威混为一谈，同时谴责，模糊焦点，民阵表达相当愤慨。民阵认为，6月以来的政治风暴，反映香港没有真正民主普选，一国两制难以为继，香港的法治和自由将会继续受到政权的暴力和黑势力威胁，质疑香港能否保持其驰名国际的营商环境和旅游天堂美誉。



民阵强调，香港是国际都会，不少外国公民相信香港的法治和安宁，愿意居留香港营生。林郑月娥一日不回应民间五大诉求，不成立独立调查委员会，民怨只会更大，局势只会继续恶化。民阵谨呼吁国际社会能正式要求特区政府，承诺保障居港国民的人身及财产安全；并促请各国向国民发出旅游警示，避免国民成为警察和黑势力滥用暴力的受害者。