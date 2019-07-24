台陆委会反驳：北京假借两岸议题扩张军武

台湾民进党政府今指控北京当局假借两岸议题扩张军武，并谴责大陆不放弃对台动武。台湾呼吁国际社会严肃关切和抵制。

中国大陆当局今发布《新时代的中国国防》白皮书，其中指出目前中国反分裂斗争“更严峻”。大陆国防部发言人吴谦更点名批评台湾执政党民进党“在台独路上越走越远”，直言不允许任何人以任何形式分裂中国。

对此，台湾的大陆委员会今午发表声明指出，白皮书触及台海议题的内容出现“归责（台湾）政府的诸多谬论”，陆委会表达抗议。

陆委会表示，对于北京当局假借两岸议题扩张军武、扬言对台动用武力，台湾坚决反对与谴责。

陆委会也谴责北京的挑衅行为不但冲击两岸和平，已严重违反国际法和国际关系的和平原则，更挑战区域安全秩序，造成周边国家的不安及忧虑。

声明提到：“今日记者会中还暗示将动用解放军处理香港议题，企图重现‘六四镇压’。我们认为，中国共产党侈言永不称霸及扩张、一切军事建设是为‘和平’等，究其根本全是武力侵犯的谎言，我们呼吁国际社会严肃关切并抵制。”

陆委会强调，台海和平与区域稳定的最大威胁，就是中共始终不放弃武力犯台，尤其中共操作反民主、反和平行径，及进一步诉诸战争的企图，才是造成台海与区域情势紧张的主因。陆委会重申：“我们要正告中国共产党认清一个事实，中华民国是主权国家，台湾从未属于中华人民共和国！”

陆委会也呼吁北京当局及早放弃使用武力等非理性的恶意手段，并改善两岸关系，理性处理香港等议题，真正做到区域负责任的一方。（台北特派员黄顺杰报道）