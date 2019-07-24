澳新银行：到2021年中国经济增速可能降至6%以下

澳新银行表示，2021年中国经济增速可能放缓至6%以下，部分原因是低迷的全球经济加快“不可阻挡的结构性放缓”的速度。

据彭博社报道，澳新银行首席经济学家Richard Yetsenga借国际货币基金组织(IMF)下调世界经济展望来支持自己的观点。他周三（24日）在悉尼接受彭博电视采访时指出，IMF将2019年中国经济预期下调0.1个百分点，至6.2%，为该系列数据有史以来的最低水平；同时将2020年下调至6%。

“中国面临的结构性阻力相当强，”Yetsenga说道。他说，中国这个除美国之外的全球最大经济体经济的放缓将会对世界产生更宽泛的影响。“中国占全球GDP增幅的三分之一。没有哪个经济体拥有如此大的规模，来填补世界的缺口。”

Yetsenga说，中国政府的政策措施，包括财政支出、放松地方政府限制、放宽住房政策、加强银行间市场流动性等等，都未能足以重振短期经济增速。他暗示，如果美联储如普遍预期一般下调利率，那么中国人民银行也可能会降息。

“可以想见，如果美联储行动，中国人民银行也会在某个阶段降一次息，因为从汇率的角度来看，他们可以这么做，”他说。

在周二发表的采访中，人民银行行长易纲表示，中国目前的利率处于适当水平，央行将根据国内情况做出利率决策。