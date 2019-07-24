中国瞄准高科技军队 指美国破坏全球稳定

中国政府在今天发布的国防白皮书中，勾勒了建设现代高科技军队计划的同时，谴责华盛顿破坏全球战略稳定。

据法新社报道，详细的白皮书揭示了全球最大军队在中美关系紧张之际，追赶美国强大军力的努力。

白皮书指出，国际战略竞争呈上升之势。美国调整国家安全战略和国防战略，奉行单边主义政策，挑起和加剧大国竞争，大幅增加军费投入，加快提升核、太空、网络、导弹防御等领域能力，损害全球战略稳定。

白皮书承认，中国“军队现代化水平与国家安全需求相比差距还很大，与世界先进军事水平相比差距还很大”，必须增加更多尖端高科技投入。

白皮书表示，战争形态加速向信息化战争演变，智能化战争初现端倪。在新一轮科技革命和产业变革推动下，人工智能、量子信息、大数据、云计算、物联网等前沿科技加速应用于军事领域

中国的国防开支仅次于美国，中国今年早前也表示计划在2019年调高7.5%。然而，国防开支的增幅近年来在经济下行压力下有所减缓。

中国解放军一直专注于赶上美国和西欧军队所运用的科技，有报道指出解放军在建设第三个航空母舰的同时，也在研发新一代的驱逐舰、战斗机和弹道导弹。

美国智库兰德公司（RAND Corporation）的高级政策分析师莱尔·莫里斯（Lyle Morris）表示，中美贸易战催使北京加强发展自己的科技创新，这将对解放军有益。

她说：“解放军在大部分的科技方面仍然落后于美军，但正以很快的速度缩小落差。”