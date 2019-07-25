辽宁监管部门召集金融机构开会 协助锦州银行渡过难关

中国金融市场对于锦州银行的流动性等风险压力似乎仍非常担忧。三位消息人士周三透露，当地监管部门召集辖内金融机构开会，讨论如何协助锦州银行渡过难关。央行沈阳分行，银保监局等相关部门参与了上述会议。

据路透社报道，“很多同业可能把锦州银行列为交易黑名单，这种选择持续下来就会拖垮一家银行，监管的态度主要还是希望大家继续和锦州银行做交易，支持渡过难关，讨论目前流动性风险的解决方案。”一位消息人士称。

另一位了解情况的消息人士透露，国有大行工商银行已进场协助，“监管会采取何种方式共同应对目前的问题，尚未有定论。”

在经历了年报两次延期披露、安永辞任核数师等一系列风波后，锦州银行日前发布公告称，预计将于2019年8月底前刊发2018年年度业绩报告。

根据去年半年报数据，截至去年6月末，锦州银行资产总额为7,483.92亿元；净利润43.4亿元，同比增长7.7%。报告期末，该行发放贷款和垫款净额2,406.09亿元，较2017年末增长15.1%；存款余额为3,516.27亿元，较2017年末增长2.7%。

而其贷款结构显示，公司贷款占据90%以上。相关公司贷款的认定也成为安永辞任的关键。安永在辞任核数师时表示，安永注意到有迹象显示，锦州银行向其机构客户发放的某些贷款实际用途与其信贷文件中所述的用途不一致。

与此同时，该行不良资产过去五年呈逐年上升态势，尽管去年6月末的不良率为1.26%处于行业平均水平，但该行逾期3个月以内（含3个月）的贷款金额较2017年末大增2.6倍至31.66亿元。

而在同业存单发行方面，中国货币网资料显示，锦州银行5月27日发行的同业存单发行，期限一年，发行规模5亿元实际发行0.2亿元，参考收益率为3.37%；同日发行的六个月期NCD，计划发行10亿，实际发2亿，参考收益率3.12%。两次同业存单发行成功率分别为4%和20%。

随后，中国货币网再公告，锦州银行6月11日发行的20亿元人民币六个月期同业存单(NCD)由民营企业债券融资支持工具提供信用增进，为NCD首获民企债券融资支持工具信用增进。该期同业存单参考收益率为3.21%，满额发行。