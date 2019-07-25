中国民营运载火箭首次入轨

北京星际荣耀空间科技有限公司（下称“星际荣耀”）双曲线一号遥一（SQX-1 Y1）小型固体运载火箭今天13点在中国酒泉卫星发射中心点火升空，按飞行时序将2颗卫星及多个有效载荷精确送入预定300公里圆轨道。

据澎湃新闻报道，这是中国民营运载火箭第三次尝试入轨发射，双曲线一号遥一成为中国首枚发射入轨的民营火箭。

双曲线一号遥一采用四级串联构型，前三级采用固体发动机，四级采用姿轨控一体的液体发动机。火箭总长20.8米，起飞总质量约31吨，500千米太阳同步轨道（SSO）运载能力为260千克，是截至目前中国民营航天起飞规模最大、运载能力最强的运载火箭。

本次发射携带来自航天科工空间工程发展有限公司、北京理工大学共两颗卫星，搭载西瓜创客载荷、星时代-6载荷、某实验验证载荷三个末子级载荷，外加长安欧尚汽车和金六福一坛好酒的两个商业配重。

星际荣耀表示，预计至2020年末，公司将完成双曲线一号遥二至遥六运载火箭发射任务，形成小型固体运载火箭的规模发射，并开启向大规模商业发射的征程。

星际荣耀成立于2016年10月，总部位于北京亦庄，计划为全球小卫星市场提供运载火箭发射服务解决方案。今年6月，星际荣耀完成A++轮融资。目前团队规模120余人。

在此次入轨发射前，星际荣耀已完成两发亚轨道火箭发射任务。2018年4月5日，星际荣耀首飞“双曲线一号S”亚轨道火箭，飞行高度为108公里，这是民营火箭公司中首枚升空的火箭。2018年9月5日，星际荣耀亚轨道火箭“双曲线1Z”搭载3颗立方星在酒泉卫星发射中心发射。