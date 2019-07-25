23家网媒被大陆渗透？ 台检调依国安法侦办

此前台湾23家网媒转载中国大陆国台办旗下的“中国台湾网”文章一事，台湾检调单位将依据新修正的《国安法》展开侦办。

据台湾《自由时报》报道，23家网媒全文照贴“中国台湾网”文章，攻击蔡英文政府，被质疑红色势力渗透。由于此案涉及“社会秩序维护法”以及7月才刚公布施行的新修正“国安法”，检调将展开侦办。

报道指，此案的侦办将分为行政调查与司法调查两部分。司法调查部分，除“社会秩序维护法”外，主要依据“国安法”第2之1条，“人民不得为外国、大陆地区、香港、澳门、境外敌对势力或其派遣之人为下列行为：发起、资助、主持、操纵、指挥或发展组织”，违反者可处七年以上有期徒刑，得并科5000万元（新台币，下同）以上1亿元以下罚金。

行政调查部分，则依“两岸人民关系条例”第33之1条规定，台湾人民、法人、团体或机构，非经许可，不得与中国大陆的党政军与机构有任何形式合作。违反者可处10万元以上50万元以下，并可连续处罚。

不过，知情人士说，“合作行为”是指主观上有彼此同意、合作意思，客观上有彼此分工协力行为，以达成共同目标之协同行动，此部分查证困难，尚待搜整相关资料，与检调协助。

据报道，目前初步调查显示，23家网媒有20家登记地在台湾，其中台中18家。当中由“指动传播科技有限公司”经营14家网媒，该公司负责人今年4月参加了在上海举办的首届“海峡两岸新媒体产业发展研讨会”。