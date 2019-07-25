老夫妻参加免费避暑游 被带到陵园推销墓地

湖北武汉一对年届八旬的夫妇，日前参加一个全程免费的“避暑游”，却被带到陵园里，还有人向他们推销墓地，称这是“老人百年之后安息的好地方。”

据《楚天都市报》报道，家住武汉、现年84岁的胡先生表示，本月初与年过七旬的老伴去购物，收到一张全程免费“避暑游”的“邀请函”。推销人员说，孝感市有一处避暑的地方，比武汉的气温低5℃，有免费的专车接送老人去避暑。老夫妻商量后，通过邀请函上的电话报了名。

据报道，邀请函没有标注避暑的地点，只印着“避暑圣地千亩荷塘赏莲花采莲蓬”等，还称有专车接送，55岁至75岁，身体健康、行动方便的老人全程免车费和餐费。

胡先生指，7月17日，他与老伴坐上前往孝感的大巴，发现同车的五六十人都是老人。到达目的地，发现竟是一个叫“永孝陵”的陵园。接待他们的工作人员还向他们推销起墓地，称这里风景好，是老人百年之后安息的好地方。

推销人员向他们介绍墓地的价格，最高档的墓地要8万多元（人民币，下同），并称这种墓不仅可以安葬老人，还有墓穴可以留给儿子、孙子。

大热天被人拖着看墓地已经让两位老人心烦，但让他们更气愤的是，大巴车将他们放在陵园后就停到别处，如果老人有购买意向，推销员会用电瓶车将老人送回大巴，而不愿意购买的老人，只能步行很远才能上车。

报道称，该陵园在今年4月就曾被人投诉。针对事件，孝感市民政局表示，该陵园不是合法陵园，未在民政部门办理手续，已要求整改。