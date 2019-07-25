杭州垃圾分类新标准报批：干湿垃圾统归易腐垃圾

新修订的《杭州市生活垃圾管理条例》日前已经上报到浙江省人大，批准后公布施行。在修订的《条例》中，按照新的分类标准，将生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、易腐垃圾和其他垃圾。

据澎湃新闻报道，杭州市城管委公共关系处相关人士表示，“目前网上流传的干垃圾、湿垃圾的各种类型，杭州不会细分，两者统归为易腐垃圾。”

杭州市目前日均产生生活垃圾约1.2万吨，3年便能填满整个西湖。杭州市统计局以及部分学校社会调查情况显示，杭州市民对于垃圾分类的知晓率达到96%，但实际参与率并不高，根据社会调查、社区反映、抽样分析等综合判断，市民垃圾分类参与率仅为20%~30%。

据介绍，新修订的《条例》中加大了对违法行为的处罚力度，不分类投放生活垃圾的，对个人处200元（人民币，下同）以下罚款，对单位处500元以上5000元以下罚款；生活垃圾投放管理责任人未履行管理职责的，可以处500元以上5000元以下，情节严重的将处5000元以上3万元以下罚款。

此外，违反《条例》规定受到行政处罚的，还将依照《浙江省公共信用信息管理条例》等有关规定应当作为不良信息的，依法记入有关个人、单位的信用档案。