又传郭台铭拟脱党参选 郭营：有心人想像的剧本

国民党全代会将于周日登场，蓝营2020总统大选整合进入关键阶段，近日传出在初选落败的鸿海创办人郭台铭阵营幕僚着手研拟政策白皮书，评估脱党独立参选的可能性。

据台湾联合新闻网报道，郭台铭办公室幕僚今天（25日）否认郭要脱党参选，但有亲郭人士指出，郭阵营主战、主和两派仍在拉锯，在全代会登场前夕传出郭有意脱党参选的讯息，可能是主战派对外放话。

有消息指出，郭台铭幕僚以“脱党独立参选为目标”招兵买马，而且已经在找意见领袖撰写政策白皮书，目前正在谘询各方意见，目标是争取年轻选票。郭选不选的关键在台北市长柯文哲的动向，若柯文哲参选，郭台铭阵营认为四脚督大混战让郭有机会，就可能参选。

郭台铭办公室幕僚表示，郭台铭从未说过要脱党参选，相关传言是外界“莫名的臆测”，他保证“短期内不会有事情发生”。对于四脚督混战一说，郭台铭幕僚反问，“为什么我们要做这件事情？”这只是有心人想像的剧本。

幕僚说，郭台铭初选落败后第二天就离台散心，任何决定要等郭台铭回国后再说。

另有知情人士表示，郭阵营内部仍有着主战、主和两派不同的声音，其中当然有人以“脱党独立参选为目标”，但这只是其中的一种想法，并不代表全部。

该人士说，郭台铭若走上脱党之路，一是高雄市长韩国瑜撑不起江山，另外就是柯文哲与郭台铭合作的可能性升高。

对于郭台铭脱党传言，国民党党务人士表示，“天要下雨、娘要嫁人”，很难置喙，但党会尽力沟通化解歧见。