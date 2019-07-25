大学副教授写篮球论文抄足球论文

针对场馆主任万某抄袭论文被取消硕士学位一事，华中科技大学党委宣传部王姓工作人员昨天（24日）称，校方已启动处理程序。

据上游新闻报道，7月9日，湖北大学研究生院官网发布了一则《撤销学位公告》。公告称，万某，2009年6月获湖北大学教育学硕士学位，硕士学位论文题目：湖北省普通高校篮球队现状调查与发展对策研究，学位证书编号：T1051232009000571。经学校学术委员会调查、审核、认定万某存在剽窃、抄袭、侵占他人学术成果的行为。依据相关规定，学校决定撤销万某硕士学位，注销其硕士学位证书，从决定之日起3年内不再接受万某硕士学位申请。

报道指，中国学术不端文献查重系统显示，万某的这篇论文复制比高达81.5%。该文与《山东省普通高校高水平运动员学习与训练的管理现状及对策研究》《内蒙古自治区普通高校足球队发展模式研究》两篇论文有多处重复。此外，该文是一篇关于篮球的论文，可文中却多次出现“踢球”字眼。

华中科技大学体育学院官网显示，万某于1998年9月进入华中科技大学工作，职务为场馆主任，职称是副教授，讲授课程为跆拳道、户外运动。1998年毕业于华中师范大学体育系，获得教育学学士。2009毕业于湖北大学体育学院，获教育学硕士学位。

在今年2月21日，《新京报》就报道了万某论文造假一事。该校学术委员会一工作人员受访时表示，对万某的学术问题会进行开会讨论，并根据具体情况进行调查。

至于2月份的调查是否有结果，启动处理程序是指开始处理万某论文造假这件事，还是指处理万某本人，上述王姓工作人员并未回复。

律师付建认为，万某因学术造假被撤销硕士学位，其与华中科技大学签订的工作劳动合同就无法继续履行，万某涉嫌合同违约。此外，万某侵犯了他人的著作权，需要承担侵犯原作品著作权的民事责任。