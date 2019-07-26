中国用电量增速下降 能源局：“换挡”大势所趋

2019年上半年，中国全社会用电量同比增长5.0%，较2018年全年的用电量有所回落，这引发了人们对中国经济降温的担忧。

据中新社报道，中国国家能源局发展规划司司长李福龙25日回应说，虽然2019年上半年用电量增速回落，但仍然是近6年来相对较高的一个增速。

数据显示，2014年中国用电量增长4.1%，2015年增1.0%，2016年增4.9%，2017年增6.6%，2018年增8.5%。

李福龙指出，用电量是经济的“晴雨表”。近年来，中国产业结构不断优化，服务业的比重持续提升，从2010年的44.2%上升至2018年52.2%。经济结构发生的变化在电力消费方面表现得尤为明显：

从用电结构看，上半年，第三产业和居民生活用电比重合计为31%，比2018年同期提高1.2个百分点；第二产业用电比重为68%，较去年同期下降1.2个百分点。

李福龙透露，从贡献率看，上半年，第三产业和居民生活用电合计上拉用电增长2.8个百分点，贡献率为56.5%，比去年同期提高14个百分点；从新旧动能的转变看，上半年，先进制造业、高新技术产业用电保持较快增长，如专用设备制造业、电气机械和器材制造业用电增速均超过或接近6%，信息传输/软件和信息技术服务业用电增长超过13%，带动新兴产业用电增长4.9%，高于制造业用电增速1.5个百分点。

李福龙强调，从国际经验来看，产业结构转型、服务业比重提升的过程通常伴随着用电增速下降，因此，当前和今后一段时间，用电量从前些年的高速增长阶段“换挡”至当前的中速增长阶段是必然趋势。

不过他也表示，受部分领域集中实施电能替代、极端天气等因素影响，不排除个别年份用电增速会出现较大幅度波动的情况。