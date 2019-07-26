港府委任余伟文为金管局新任总裁

香港政府周四（25日）公布，委任余伟文为金融管理局（HKMA）新任总裁，10月1日生效，接替即将退休的陈德霖，新任总裁的任期定为五年。

据路透社报道，香港财政司司长陈茂波表示，遴选委员会认为余伟文是非常理想的人选，因为他在金管局工作20多年，经历金管局创立至今的发展，对香港银行系统、货币制度及金融市场运作有深入认识，并在处理金融危机方面累积了相当的经验。

面对近期社会动荡升级，陈茂波称，过去两个月香港发生的事情，尤其是暴力事件，令到香港的国际金融中心形象受损，但没有见到资金大幅外流的情况，而香港金融系统和银行体系非常健康，银行体系的流动资金四万亿元（港币，下同，0.70万亿新币），流动比率160%高于国际要求的100%。

现年54岁的余伟文为金管局现任副总裁，负责储备管理、对外事务及研究事务。他于1986年加入香港政府为政务主任，1993年加入金管局并曾于货币管理、外事经研及银行业拓展等部门工作，2001年获委任为助理总裁，2007年9月获委任现职，是局内资历最深的副总裁。

余伟文在金管局任内经历了两次金融危机的应对工作，在优化联系汇率制度的过程中扮演重要角色，同时也推动多项重要金融政策和项目。