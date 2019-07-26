日媒：中美服务器激烈争夺全球份额

美国和中国大型IT企业占据服务器出货量的前五。有专家认为，中美贸易摩擦或将成为市场份额竞争的影响因素。

据《日经中文网》26日报道，排在服务器出货量第一位的美国戴尔和第二位的美国慧与（HPE）旗下公司的份额均比上年减少。排在第三至五位的中国企业迎头赶上。

中国企业份额扩大的原因之一是，采取美国英特尔规格的服务器迈向大路货化。

此外，主要客户的情况发生变化也是影响因素。普通企业使用云服务的比例增加，自主采购服务器的必要性降低。

亚马逊、微软和谷歌等被称为“Hyperscaler（超大规模用户）”的云服务巨头正在增加向中国大陆和台湾等的ODM（贴牌设计和制造）代工企业直接下单的比例。美国著名的市场调查公司IDC（ 国际数据公司）的统计显示，2018年ODM代工企业的出货量份额达到25.2％，比上年增加2.8%。

代工生产和云服务的崛起意味着戴尔和慧与等现有服务器企业今后或将在出货份额上面临苦战。

另一方面，中国大型企业乘上云服务的浪潮，增加了份额。中国浪潮集团超过联想集团跃居第三位，美国IDC的高级副总裁伊斯特伍德（Matthew Eastwood）表示浪潮“以被称为JDM（联合设计制造）的方式与大客户一起开发并销售产品”。

今后中美贸易摩擦将是服务器出货量的主要影响因素。排在第五位的华为被美国列入实体清单。伊斯特伍德表示，如果现状持续，华为便很有可能丧失全球份额。