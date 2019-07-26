贺一诚成唯一澳门特首候选人

澳门特区行政长官选举管理委员会（简称“选管会”）25日举行会议。会后选管会主席宋敏莉表示，经选管会审查，确定贺一诚为第五任行政长官选举被接纳的被提名人。

据新华社和香港01综合报道，宋敏莉表示，贺一诚是唯一交回提名表的人士，最终确认贺一诚获得379名选委会委员提名，占全数选委400人的92%。

根据澳门基本法，澳门特区行政长官由一个具有广泛代表性的选举委员会选出，由中央人民政府任命。选举委员会委员共400名。

第五任行政长官选举提名期于本月8日开始，至23日结束。根据澳门特区《行政长官选举法》，行政长官候选人应获得不少于66名选委会委员提名。

澳门特区第五任行政长官选举将于8月25日在澳门东亚运动会体育馆举行。

现年62岁的贺一诚由2000年起担任澳区全国人大代表，2009年晋身澳门立法会议员行列并担任立法会副主席，于2013年担任立法会主席之位，掌管澳门立法机关。

由2009年起，贺一诚已被视为澳门特首的潜在人选，不过他多次表明不参选。外界认为，贺一诚参选决定与中国中央政府极有关连。

在外界一片看好中，贺一诚于6月宣布辞任澳门立法会主席，其选举代理人为立法会议员邱庭彪，办公室主任为澳门厂商联合会会长崔煜林，副主任则为身兼立法会副主席的澳门工会联合总会副会长林香生。