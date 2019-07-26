多国发旅游警示 业界：香港局势对旅游业的影响浮现

香港多起游行示威游行和7月21日发生的元朗站市民被袭击事件，使得超过11个地区针对香港发出旅游警示。这对香港旅游业的影响逐步浮现。

据《明报》报道，经营香港半岛酒店的大酒店表示，该酒店客房预订的确有放慢的情况，预料近期的不明朗因素会严重影响集团及本港整体旅游业表现。另有酒店业人士表示，暑假档期九龙区酒店房价要下调最多一成，港岛区酒店下调幅度更大。

香港酒店业主联会执行总干事李汉城表示，6月出现多次示威游行，对旅游业的影响逐步浮现。他表示，6月份整体酒店入住率下跌约2%。他估计，位于港岛、接近示威区的酒店将首当其冲，这批酒店的7月份入住率跌超过10%；而位于九龙、接近公众活动范围的酒店入住率则下跌5%至8%，但预料本港高档酒店所受影响较轻。

李汉城还表示，近年日本、韩国来港旅客数目升势强劲，但香港社会发生多宗事件后，或打击这批旅客来港意欲；中国内地旅客较清楚香港情况，来港旅行时懂得避开公众活动地点，跌幅有限。每年7月至8月为传统旅游旺季，李汉城表示，访港旅客数目减少，对酒店房价构成压力，估计九龙区酒店房价会下调半成到一成，港岛区酒店下调幅度更大。

香港入境团旅行社协会创会会长谢淦廷表示，以往东南亚旅客占访港人数约17%，近期东南亚旅行团减少，预料最多跌七成，加上日本、台湾等地加强旅游宣传，分薄访港人数。他又称，部分地区发出旅游忠告，而且一旦就香港发出“外游警示”，旅游保险多数不受保，打击旅客来港意欲。

香港社会自上月起出现多次示威活动，香港珠宝品牌谢瑞麟副主席兼首席策略兼财务官伍绮琴表示，整体而言，谢瑞麟在香港销售受到一定影响，程度与其他零售同行相若。她又称， 在适当时机，与业主洽谈减租事宜，争取最大的减幅。