中国国家邮政局：联邦快递必须给个交待

针对联邦快递（中国）有限公司未按名址投递快件一事，中国国家邮政局今天（26日）正式表态，要求联邦快递必须给中国用户一个交代。

据中国国家邮政局官网报道，邮政局称，近期，中国有关部门在对联邦快递未按名址投递快件行为依法调查中发现，联邦快递关于将涉华为公司快件转至美国系“误操作”的说法与事实不符，同时还发现联邦快递涉嫌滞留逾百件涉华为公司进境快件以及其他违法违规线索。这一最新阶段性调查结果，彰显了中国依法保护用户权益的决心，也用实际行动表明，任何在华企业和个人都没有法外之权，联邦快递必须要给中国用户一个交待。

邮政局表示，作为美国快递巨头，联邦快递三十多年前就已进入中国开展业务，应当熟悉中国法律法规，理应具备基本的契约精神。然而，在美国政府今年5月将华为公司列入出口管制“实体清单”后，联邦快递一而再、再而三地对华为公司快件做手脚。此外，中国有关部门在调查中还发现了联邦快递其他违法违规线索。这说明，随着调查的继续深入，联邦快递可能还会有更多损害中国用户权益的行为被揭露出来。

邮政局强调，中国是法治国家。中国有关部门从6月1日对联邦快递依法立案调查，到6月14日向联邦快递（中国）有限公司送达询问通知书，再到此次公布最新调查进展，目的是查明事实真相，依法保护用户权益，优化营商环境。联邦快递有义务继续配合中国有关部门的深入调查，作出合理解释，给用户一个交待。

邮政局表示，中国欢迎外资企业来华发展，但前提是必须遵守中国的法律法规，遵守市场规则和契约精神。目前，中国已建立“不可靠实体清单”制度，将依据中国有关法律法规，对列入清单的实体采取任何必要的法律和行政措施。唯有遵纪守法、合规经营，外资企业才会在中国赢得广阔未来。