浙大女生遇害案被告人一审获死刑

去年11月中国杭州西湖灵隐景区内发生的“浙大女生被害案”今天（26日）一审宣判，被告人熊某被判处死刑。

据澎湃新闻报道，中国浙江省杭州市中级人民法院公开宣判熊志城故意杀人、强制猥亵一案，以故意杀人罪判处死刑，剥夺熊志城政治权利终身；以强制猥亵罪，判处有期徒刑五年；二罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。

经法院查明，熊志城参与网络赌博从而欠下大额债务，因无力偿还感到生活无望，进而产生厌世情绪。2018年11月上旬，熊志城连续多日至西湖风景名胜区飞来峰景区，欲在自杀前杀人垫背，寻找作案对象，天黑后方离开。

同月13日，熊志城进入飞来峰景区，在莲花峰山顶附近遇见独自游玩的被害人谭某某，即持随身携带的尖刀连续捅刺谭某某胸腹部数刀，并将谭某某推下附近的陡坡。后熊志城爬至陡坡下，对谭某某进行猥亵，并不顾谭某某的哀求，持尖刀切割谭某某颈部等部位数刀，致谭某某死亡。

杭州市中级人民法院认为，熊志城作案动机极其卑劣，手段极其凶残，后果极其严重，遂作出上述判决。

因案情涉及强制猥亵，杭州中院在7月9日对该案件进行了不公开审理。被害人家属的代理律师柳斌表示，熊某在庭审中没有表现出悔意。

2018年11月13日，从英国留学归来的浙大2013级本科生谭余敏失联。15日夜，其遗体在莲花峰山顶悬崖落坡下发现被发现。中国杭州警方在17日将犯罪嫌疑人熊某抓获。杭州市检察院随后对熊某批准逮捕。