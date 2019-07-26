阿富汗遗址现佛经抄本 或为玄奘游记中的佛国

阿富汗考古局透露，该国中部Mes Aynak遗址中发现了可能写于7世纪前后的佛教经典的部分抄本。当地可能是《大唐西域记》中描述的佛教国家“弗栗恃萨傥那国”。

据共同社报道，该古代遗址中发现抄本比较罕见，印证了当地曾是繁荣的佛教城市。唐朝僧人玄奘在游记《大唐西域记》中描写了佛教国家“弗栗恃萨傥那国”，当地是该佛国的可能性增大。

遗址位于首都喀布尔东南约40公里处，被认为是公元三至七世纪的城市。2009年阿富汗政府开始全面挖掘。佛塔、佛像、壁画陆续出土，从而判明是一处大规模遗址。抄本于2017、2018年在位于遗址中心的山坡上发现。考古局推测“该处大概曾有过经书典籍保管设施”。

据解读抄本的日本佛教大学教授松田和信（佛教学）介绍，该抄本是在树皮上用梵文写下的大乘佛教《般若经》和《弥勒下生成佛经》。人们普遍认为，玄奘从西域带回了大乘佛教的众多经典并译成了汉文。

协助Mes Aynak遗址保护和修复工作的东京艺术大学客座教授前田耕作指出：“发现初期佛典比较罕见。与《大唐西域记》中记载的弗栗恃萨傥那国的大致位置也相符。玄奘当年可能经过此处。”

玄奘在《大唐西域记》中就该国写道“气序劲寒，人性犷烈”，“深信三宝，尚学尊德”。

另一方面，遗址周边有着被认为储量之多在全球屈指可数的铜矿矿床。以矿山开发作为重要财源的阿富汗政府2007年以30亿美元（41.06亿新币）的价格将30年的开采权出售给了中国企业。矿山的开采对遗址的影响令人担忧。

阿富汗考古局局长介绍称“距离挖掘结束需要数十年”。联合国教科文组织（UNESCO）等也强调保护该遗址的重要性，阿富汗政府将谋求兼顾保护与开发。