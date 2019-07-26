孙小果案再审启动 重要关系人增至20人

中国云南省扫黑办公室26日通报，孙小果强奸、强制侮辱妇女、故意伤害、寻衅滋事案的再审启动。

据新华社报道，云南省高级人民法院再审决定书显示，该院认为，2007年9月27日的原再审判决认定事实及适用法律确有错误，应当予以再审，并在再审过程中对该院1999年3月9日作出的二审判决一并进行审查。

同时，涉嫌徇私舞弊减刑的两名监狱干警被逮捕。至此，孙小果案被查涉案公职人员、重要关系人增至20人。

这20人包括云南省高级人民法院审判委员会原专职委员梁子安、田波、云南省公安厅刑事侦查总队原副总队长杨劲松、云南省司法厅原巡视员罗正云，云南省监狱管理局原副局长朱旭、原副巡视员刘思源，昆明市中级人民法院刑事审判第二庭原副庭长陈超，2018年时任官渡区人民政府副区长、公安分局局长李进，官渡公安分局菊花派出所所长郑云晋等诸多官员。

云南省扫黑办还介绍了孙小果家庭成员和主要社会关系的基本情况。

孙小果母亲孙鹤予是昆明市公安局官渡分局原民警，因包庇孙小果1994年强奸案于1998年被开除公职，后被以包庇罪判处有期徒刑五年，2003年7月释放。

孙小果生父陈跃1973年从部队转业到昆明市公安局任普通干警，1982年2月与孙鹤予离婚，1985年离开昆明市公安局到昆明市物资局工作，1996年因病退休，2016年8月去世。

孙小果继父李桥忠，1992年与孙鹤予结婚，1996年从部队转业到昆明市公安局五华分局任副局长，1998年因为孙小果1994年强奸案违规办理取保候审等受到留党察看两年、撤职处分，2002年任五华区城管局副局长，2004年任局长，2018年10月退休。

孙鹤予、李桥忠已被采取留置措施，接受调查。孙小果生父陈跃未发现涉及孙小果案。

云南省扫黑办表示，此前网络上有关孙小果家庭背景的传闻，与调查的孙小果家庭实际情况不符。