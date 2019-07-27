陈水扁：“一边一国行动党”应可在8月成立

台湾前总统陈水扁昨天（26日）表明，乐见新的政党“一边一国行动党”诞生，若执政党没有封杀打压，应该可以在今年8月成立。

据台湾联合新闻网报道，陈水扁晚间在面簿“陈水扁新勇哥物语”发文表示，民主政治就是政党政治，政党竞争的政治。 2012、2016年，他都反对并阻挡周遭好友另组新的政党，因为当时目标只有一个，就是全力支持民进党重返执政，同时完全执政。他说，2020年，他不再反对，而且乐见新的政党“一边一国行动党”诞生。

陈水扁说，他支持的原因有两个，首先是“‘台湾中国，一边一国’的台湾国家路，在国会殿堂不能没有声音”。民进党与国民党都接受“一个中国，两个地区”（一国两区）。第二是“民主要制衡，制衡靠党外”，民进党三年来沦为一言堂，国安人员利用总统出访走私香烟一案，就是缺乏强而有力监督制衡的结果。

对此，陈水扁的儿子、高雄市议员陈致中晚间发表声明表示，近来外界迭有组党的想法倡议，甚或付诸实行，也有相关人士来拜访交流。他是现任民进党籍公职，他支持民进党提名的总统及立委人选，2020大选至关重要，这很清楚是台湾路线与中国大陆路线的决战，本土力量必须最大整合，不应兵分多路。

陈致中说，他把这个看法跟陈水扁与关心此事的朋友分享与建议，台湾民主自由多元，从动机、时机、实质等面观察，现阶段组党并非合宜之策，台湾主体路线的确保与深化才是当务之急。

对于有媒体报道称陈水扁在筹组新政党，陈致中回应，陈水扁现在是保外就医，不可能组党，也没有听陈水扁说过要组党。