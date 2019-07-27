白宫经济顾问：不期待中美贸易谈判有大协议

美国贸易代表团计划下星期一启程，前往上海进行中美新一轮贸易谈判。白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）表示，不期待谈判会达成任何大协议。

据美国之音报道，库德洛当地时间周五（26日）接受采访时说，“我不期待任何大协议（grand deal）。跟我们的谈判代表谈过后，我想他们是要去重设谈判舞台，并且希望回到五月时候的谈判进度。”

库德洛表示，美中需要通过谈判来解决知识产权盗窃和强制技术转让等关键性的结构议题，才有希望达成贸易协议。

他称：“目前还没有协议，但还有结构性的议题，如知识产权盗窃，网络干预，贸易以及非贸易壁垒，强迫技术转让，以及协议的执行机制。如果我们当初已经达成90％，只剩下10％，我称之为射门边线，我想谈判代表们想要回到那临门一脚的进度。而让我再次强调一个非常重要的事情，就是我们非常强烈地期待中国落实善意，通过大量购买美国农产品与服务来调整贸易平衡。”

美国商务部公布的统计数字显示，美国今年第二季度的经济增幅达到2.1%，超过了预期。库德洛称赞说，这显示了美国的经济实力。他表示，美联储2018年升息之后，美国经济还能以这个速度持续增长，几乎就是奇迹。

美国商界则对新一轮美中贸易谈判充满期待。

美国总商会首席执行官唐纳休（Thomas Donohue）说，“美中贸易问题跟贸易有关，但也与一系列其他议题有关。”

唐纳休称，“商会的看法是，议题是可以被推进的。首先，双方都需要借此来安抚市场，他们需要借此来推进本国经济发展，也需要借此来重建强大的地缘政治关系。如果不处理，两国都将面临严重问题。”