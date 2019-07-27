元朗事件：逾400名车长联署促港铁承认决策失当

香港西铁元朗站周日（21日）晚上发生白衣人袭击市民事件，有白衣人冲入车厢暴打乘客。当时列车却开广播要求乘客落车，做法备受批评，事后当晚车务控制中心、车长及车务职员的对话录音流出，显示控制中心当晚知晓月台及车厢出现打斗。一众列车车长25日实名联署，要求港铁正视事件。

据《明报》报道，港铁观塘线及荃湾线共236名列车车长，亦加入实名联署，截至昨晚（26日）参与实名联署的各线车长已经达到473人。

此次实名联署提出三项诉求要求港铁回应，否则不排除作进一步行动。联署要求港铁发新闻稿，公开承认中央控制中心决策失当并道歉，指明当晚的清客安排并非车长一人的责任，以减低社会针对车长及前线员工的舆论压力。

联署还要求港铁追究并谴责警方21日当晚救援迟钝，要求警方答覆日后若发生同类事件如何安排。

联署的第三项诉求是，要求管理层与前线员工共同制订及商讨有关8月4日将军澳游行时的安全措施与指引，以恢复前线员工执行职务的信心。

联署声明指出，将军澳线共有91名车长，参与今次联署的有77人，占整体84.6%。

港铁对此回复表示，一直在和员工保持紧密沟通，公司管理层已与不同组别的员工会晤，听取意见并讨论如何加强各项安排。