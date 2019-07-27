50国大使联名支持中国涉疆立场

沙特阿拉伯、俄罗斯等37个国家在本月中旬联署声援中国的新疆政策后，50个国家再联署对中国表示支持。

据中国《环球时报》报道，截至日内瓦时间26日下午6时，50国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果，支持中国在涉疆问题上的立场。这比最初联署致函的37国增添了13个。

此外，还有国家通过单独致函、发新闻稿等方式呼应和支持中方主张。他们中有许多人访问过新疆，亲眼目睹新疆真实情况。这些大使在信函中积极评价中国经济社会发展成就、反恐、去极端化成果和人权保障水平，赞赏中国多次邀请各国使节、国际组织官员、媒体人士访疆;指出访疆期间所见所闻与西方媒体报道的完全不一样，敦促部分国家停止借未经证实的信息对中国进行无端指责。

该信函称，面对恐怖主义和极端主义的严峻威胁，中国新疆采取了一系列反恐和去极端化措施，包括设立职业技能教育培训中心，这些举措扭转了新疆的安全局势，有效保障了新疆各族人民的基本人权。

信函这样写道，“我们敦促有关国家在从未访问过新疆的情况下，停止借未经证实的信息对中国进行无端指责。我们敦促人权高专办、条约机构、特别机制专家根据授权客观公正行事，注重同会员国政府沟通，根据真实可靠信息开展工作”。