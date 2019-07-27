欧洲鳗苗逾两成被走私到中国等地 造成巨额黑市交易

欧洲刑警组织（Europol）表示，抵达欧洲的濒危物种欧洲鳗鳗苗逾两成被走私到中国等亚洲地区，造成约30亿欧元（约45.8亿新币）规模的黑市交易。

据共同社26日的报道，欧洲各国调查部门在去年秋季至今年春季的捕捞期逮捕了153名走私相关人员等，该人数比上年同期增加约五成。扣押的鳗苗数量达1500万条。

此大规模黑市交易的背景原因是东亚地区用于养殖的日本鳗鳗苗骤减和价格高涨。

中国鳗鱼产量占全球逾85%。最大的出口目的地为日本。中国海关资料显示，中国2017年向日本出口1.99万吨鳗鱼产品。

欧洲刑警组织6月下旬在伦敦召开的SEG（鳗鱼保护团体“Sustainable eel group”的简称）活动上发布的数据等显示，一年大约超过400吨的鳗苗抵达欧洲，而其中估计有10吨左右、3亿至3.5亿条被走私。

SEG的主席科尔（Andrew Kerr）表示，“从金额来看，这是对野生动物的全球最大犯罪，损害贵重物种的恢复。”欧盟（EU）争取恢复，目前禁止欧洲鳗出口到域外。

走私方面，伪装成旅客的“搬运者”将通过偷捕等收集的鳗苗装入行李箱，从欧洲各地机场带出的手法较多。