任正非：全球只华为做好5G独立组网 正等高通同步

华为创始人、CEO任正非7月18日在广东接受了意大利媒体的采访。7月25日，华为在内网心声社区公布了这次采访的圆桌纪要。

据澎湃新闻报道，任正非对5G的两种形式做了解释。一种是5G和4G兼容的NSA（非独立组网）模式，比如现在4G手机可以在5G网络上使用，仅仅拓宽了带宽，没有起到未来工业自动化控制的作用。

另外一种形式是5G单独组一个网的SA（独立组网）形式，由于不需要兼容4G的很多内容，它的终端设备、系统设备都会变得比较简单，这样它的上行速率会非常快，时延是毫秒级的。

任正非介绍，中国现在发的5G牌照、现在运营商建设的5G网络，还是4G和5G混合组网的模式。而5G独立组网全世界只有华为一家做好了。

他说，中国招标法规定，必须有三家公司做好了才能开始招标，所以，中国只有从明年才能开始5G的独立组网。华为在等待高通的进步。

对于西方国家普遍关心的安全问题，任正非重申愿意与各个国家签“华为网络无后门”协议。

谈及美国贸易管制的影响，任正非表示，“我估计从今年初1350亿美元的销售计划收入会下降300亿美元（410.85亿新币），到1000亿美元左右，这是一种极端的估计。可能由于我们的努力，会缩小下滑的比例。"

对于外界关注的鸿蒙操作系统，任正非表示，它的最大特点是低时延，它与安卓、iOS是不一样的操作系统。开发设计的初衷是用于物联网。

他表示，在安卓系统上，华为在等待谷歌获得美国审批。

由于美国政府的贸易管制，包括谷歌在内的美国企业已经宣布将执行美国政府的决定，这可能导致包括安卓系统在内的软件在华为设备上无法更新。



