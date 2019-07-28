蓝营全代会今登场 严防呛韩破坏团结

国民党今天（28日）召开全国代表大会，正式通过提名高雄市长韩国瑜为总统候选人，韩国瑜将发表参演说，内容包括两岸、人民发财、经济等议题，以及如何唤起国民党员团结的心，并唤起民众了解台湾处境的艰困。由于鸿海创办人郭台铭的支持者动作不断，为营造团结胜选气势，党中央全力戒备，严防全代会出现呛韩的动作，让团结走调。

据联合新闻网报道，韩国瑜27日晚接受电视专访时表示，中华民国面临内外夹攻，内有台独外有中共，因此明年选举将是中华民国保卫战，谈及自己的两岸政策，韩说，他承认九二共识、一中各表，坚决反对台湾像香港和澳门一样一国两制；蔡英文的两岸牌，则是把“害怕”灌到人民的脑袋里，但两岸关系紧张，对台湾没有好处，要持续保有台湾的民主自由，两岸必须和平交流。

全代会场所在的新北市板桥体育馆，今天场外至少会有四个团体，包括韩粉的加油团、蓝天行动联盟，反对签定和平协议的台大学生及台独团体；在场内，花莲县党部前主委邹永宏率众抗议的行动虽已被排除，但挺郭鹰派是否呛韩，党中央不敢大意，严阵以待。据了解，党中央在场内布署20位以上的保全及近60位青年团志工，场外警方布署也接近300人。

此外，反韩势力也动作不断。除日前韩妻李佳芬的农舍被检举，云林县政府本月23日接到匿名检举，指位在西螺埔心段的李佳芬娘家祖坟涉嫌违法设置，西螺镇公所已订8月1日会同县府、水利会到场会勘，厘清是否有违法。

全代会前夕，党主席吴敦义昨晚参加海外党代表餐叙时，也喊话吁党内团结。他表示，既然国民党已经透过完整、透明化且公平的民调机制，产生党的总统候选人，就不希望有任何人再参与总统选举，期待不管是哪一个粉，都应该“非蓝不投”。全代会主轴是“革新团结、重返执政”，大造势时，届时立法院前院长王金平也将与韩国瑜同台。