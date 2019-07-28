【图集】国民党正式提名韩国瑜参选2020总统

国民党今天召开全代会，正式提名韩国瑜参选2020总统。

据中时电子报报道，国民党全国党代表大会主轴为“革新团结、重返执政”，历任党主席包含连战、马英九、吴伯雄、朱立伦与洪秀柱均出席，总统初选候选人周锡玮、张亚中也参加，前立法院长王金平则以副主席身份出席。不过，初选落败的鸿海前董事长郭台铭缺席。

韩国瑜致词时首先感谢一起参加初选的候选人，他说，特别感谢党主席吴敦义，以及一同参加初选的郭台铭、朱立伦、周锡伟、张亚中还有王金平，一起完成这场有风度、有规矩的君子之争，“保卫中华民国战役真正开始”，这将是一场攸关下一代存亡的生死大战。

韩国瑜说，他今天站在这里，其实带着无比沉重的心情，这是个千斤万担、压在肩头上的责任，未来四年，台湾的命运将由全体人民决定，由人民决定要捍卫“中华民国”、还是毁掉“中华民国”；选择遵行要宪法、还是毁掉宪法；选择要冲刺经济、还是捆绑最自豪的民主；选择要对外开放、还是闭关锁国；选择两岸和平、还是选择面临台海危机。

韩国瑜呼吁，明年2020总统大选，“人民选的不是颜色，是方向”，不管蓝绿、黑白，是要一起选择台湾、保卫“中华民国”的人选。

韩国瑜说，过去3年多，民进党在蔡英文领导下，人民看到的爱与包容不见，只看到民进党的菁英吃香喝辣，已经忘记世上苦人多，“蔡英文执政3年、倒退30年”，经济不停退步，前途与未来黯淡。

韩国瑜说，台湾需要重整旗鼓，重新开机，真正大步往前进，台湾需要改变，一刻都不能再等，台湾人民拒绝又酸、又辣、又肮脏的政治，一起迎接又香又甜又快乐的生活。

他过后与国民党主席吴敦义一起持贴着国民党党徽的锄头，进行“锄（除）旧创新”仪式，打破象征民进党的绿色箱子。