中国新能源公司在日销售住宅用蓄电池

中国企业宁德时代新能源科技（简称宁德时代）7月25日宣布，2020年在日本上市面向住宅和工业的低价蓄电池。

据日经中文网报道，自11月起，日本光伏发电的固定价格收购制度逐步结束，预计各家庭将利用太阳能获得的电力从对外销售改为自家消费的情况将增加。宁德时代认为这是商机，将借助此前高价格成为瓶颈的蓄电池形成价格破坏，以争夺市场。

宁德时代与从事光伏发电设备施工的日本Next Energy and Resources展开了合作。宁德时代供应电池单体等构件，Next Energy负责组装，预计2020年夏季前后上市。

关于住宅用蓄电池，据悉在独栋住宅使用容量10千瓦时的型号的情况下，包括工程费在内的引入费用一般为200~250万日元。Next Energy设想蓄电池新产品本身价格低于100万日元，该公司社长伊藤敦针对整体引入费用表示，“希望到3~5年后使价格降到现在的四分之一左右”。

在日本国内，发电企业借用家庭和工厂等的屋顶放置光伏发电设备的“第三方所有权（TPO）模式”受到关注。家庭和企业无需支付初期费用，能够降低电价。宁德时代和Next Energy将首先通过以TPO模式通过发电企业向家庭等提供低价蓄电池，还考虑直接向家庭销售。

宁德时代成立于2011年，在世界最大纯电动汽车（EV）市场中国受到政府的支持，2017年在车载电池的供货量上超越松下等，跃居世界首位。宁德时代向德国宝马和德国大众等车企供应电池。

宁德时代2018年的产量为21.31吉瓦时（GWh），到2020年将提高至50吉瓦时。该公司被认为能够发挥丰厚的资金实力，以低价格提供高质量电池。

在日本，面向光伏发电的蓄电池由于价格偏高而并未普及。据日本能率协会综合研究所统计，日本家用蓄电池市场规模2017年度仅为800亿日元。业内相关人士认为，“蓄电池本身需降至50万日元，包括光伏发电设备等在内要降至150万日元左右，才有希望普及”。

宁德时代高管表示，日本市场具有战略性重要地位。随着太阳能电力收购制度结束，市场环境将明显改变，该公司将在这一时机发动攻势。

松下等也生产家用蓄电池。松下和夏普等日本企业2000年代中期曾在光伏面板领域位居全球份额前列，但后来被低廉的中国产品压制，持续处于困境。而在蓄电池领域，中国企业的实力也在加强，包括丰田7月宣布与宁德时代展开业务合作等，日本企业也存在走上与光伏面板相同道路的可能性。