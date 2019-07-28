台北闹市现连侬墙两小时后遭政府拆除

因反修例运动出现的连侬墙近日由香港蔓延到台湾。26日晚有网民在台北公馆地下道架设连侬墙，引起不少路人驻足留言。但因活动未申请，2小时后便遭台北市政府拆除。

据自由亚洲电台报道，早前有网民号召在26日下午5时30分，在台北市公馆商区的地下道设立连侬墙。参与活动的香港学生Larry表示，这次活动一样“无大台”，大家是在通讯软件Telegram群组上，看到有人提议在台湾架设连侬墙。到了今天约定的时间，就看到大家各自带着物资出现在这里。

Larry说，许多身在台湾的港人看到自己的家乡变成这样，自己却无法走上前线，产生深深的无力感。她表示，香港现阶段需要国际社会的关心，因此希望藉由这个活动，让更多的台湾朋友了解事件的始末。

就读台大社会所的黄同学表示，自己周日（21日）曾在香港参加大游行，当晚的暴力事件让大家相当难过、焦虑，但却没有地方发声。因此希望在台湾也能发起连侬墙的形式，为运动尽一份心力。她指出，公馆地下道的环境类似香港大埔的“连侬隧道”，且邻近台大，有许多学生经过，因此想选在这里试试。

网民在现场除了准备便利贴和笔外，也将香港近期几场大型社运以行事历的方式整理成海报，介绍事件原委，引起不少路人驻足观看、留言。但由于这项活动并未申请，晚间7时40分左右，台北市政府工务局的新建工程处人员便前来拆除。

除了市区公共空间，早前台北市的独立书店“左转有书”亦在门口设置了撑香港的连侬墙。书店负责人张慧如表示，从6月9日香港人走上街头开始，书店就相当关心这宗重大事件，办了几场讲座讨论相关议题。