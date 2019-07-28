国民党删总统兼任党魁条款

国民党28日在新北市板桥体育馆举行第20届第3次全国代表大会，党章研修小组建议删除第17条现行党籍总统当然兼任党主席，正式通过。



综合中国时报、ETToday新闻云等台媒报道，全代会上经表决后，确定晒出国民党党章第17条“总统兼任党主席条文内容，以落实主席由全体党员选举的制度及精神”，现任党主席吴敦义将继续担任党主席至完成任期。

日前中常会上通过修改三条党章，删除第17条现行党籍总统当然兼任党主席、第22条增加5席由党籍直辖市与县市长担任的指定中常委、第39条撤销党籍处分由中央考纪会议决后执行，改为由中常会核定后执行，而17、22条的修正都被解读为巩固吴敦义党内领导地位。

稍早已正式提名通过党内初选的高雄市长韩国瑜代表国民党参选2020年总统大选；历任前主席包括连战、马英九、吴伯雄、朱立伦、洪秀柱都出席见证。

这次全代会仍维持去年“革新团结、重返执政”的主轴，结合所有认同和支持国民党的力量，全力重返执政、拨乱反正。大会设计桥段安排韩国瑜手持锄头并做铲土动作，象征国民党重返执政要“锄旧创新”，以及提名的60位立委参选人则要推掷保龄球，让代表民进党执政弊端的绿色球瓶“全倒”。下午的闭幕仪式则安排掷出纸飞机，并合唱歌曲“我要飞”，要让国民党团结并向上起飞。