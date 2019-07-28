元朗示威者发现路边车内有藤条 中联办澄清与己无关

大批市民27日到元朗游行，再爆警民冲突，晚上7时许，示威者南边围村口对出的元朗西铁站地面，发现一辆Toyota私家车，后座放有至少六枝粗身藤条，另有一块布遮盖着其他物件，外型和藤条相似。

数十名示威者包围车辆，车内没有任何人士，示威者打破车窗，刮花车头盖，并贴上示威标语纸。

查册发现，登记车主为一名非华裔男子，报称居于八乡吴家村，当事人并未持有任何公司。另外，有网上流传私家车与中联办有关，港媒翻查资料后，相信两者并无关系。

港媒香港01发现车主名为Karunanayaka Mudiyanselage, Eranda M.，注册的地址位于元朗八乡锦莆路吴家村，车辆在1999年2月3日首次注册。该男车主持有香港身份证，未持有公司。

网上有指涉事武器车内的信件，收信人“YIP FOO”与中联办新界工作部副部长“叶虎”名字一样。记者翻查涉事受信人地址的业权资料，发现相关地址由叶姓家族持有数十年。

据了解，中联办新界工作部副部长叶虎来自内地，一般内地人以普通话拼音拼写英文名，应为“YE HU”。相信此信件与中联办官员无关。

香港中通社27日深夜报道，引述香港中联办新界工作部负责人指，当日于元朗非法集会现场发现的私家车及车上物品与香港中联办新界工作部无关，对有关恶意谣言表示强烈谴责。该负责人表示，27日晚，有网络谣言称，在当天元朗非法集会现场的一辆私家车车主为中联办新界工作部某叶姓员工，并借机进行恶意炒作，内容张冠李戴、荒唐透顶。该负责人表示，该私家车以及车上所发现的物品，与中联办新界工作部及其工作人员均无任何关系。中联办新界工作部强烈谴责这种手法低劣的恶意造谣和炒作抹黑，并保留法律追究的权利。